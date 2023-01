Zürich und das Weltwirtschaftsforum – Zwischen Profit und Flaute: So läuft das diskrete Geschäft mit den Heliflügen ans WEF Viele Auflagen, Abhängigkeit vom Wetter, anspruchsvolle VIP-Passagiere: Das WEF bringt Helikopterfirmen zusätzliche Aufträge. Eine Goldgrube ist das Geschäft trotz Flugpreisen ab 6000 Franken nicht. Martin Huber

Abflug: Ein Helikopter startet am Samstagnachmittag vom Flughafen Kloten. Foto: Sabina Bobst

Wer sie wohl sind, der gut gekleidete Mann und die Frau mit Sonnenbrille, die gerade in einem silbernen Mercedes-Van vorgefahren sind und in einen Helikopter umsteigen? Aviatik-Fans beobachten am Samstagmittag mit Argusaugen das Geschehen auf dem Flugfeld beim Heligrill bei Rümlang und spekulieren über mögliche VIP-Gäste am Weltwirtschaftsforum in Davos.