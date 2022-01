Panne im Schienenverkehr – Zwischen Zürich und Winterthur steckte ein Zug fest Es kam zu Verzögerungen im Morgenverkehr. Diverse Bahnlinien waren von der Störung betroffen. Inzwischen verkehren die Züge wieder regulär.

Chaos im Pendlerverkehr: Ein Zug blockiert bei Effretikon die Strecke. Foto: KEYSTONE/Martin Ruetschi

Zwischen Zürich und Winterthur blockierte ein Zug die Strecke, wie die SBB am Montagmorgen meldete. Der Zug stand in Effretikon still. Das hatte Einschränkungen im Bahnverkehr zur Folge. Betroffen waren die Linien der FV, S3, S7, S8, S12, S19, S23, S24. Inzwischen können die Züge wieder regulär verkehren.

tif

