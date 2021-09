Polizeieinsatz am Bellevue – Zwischenfall bei Impftram-Premiere in Zürich Kurz nach dem die Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli am Dienstag das neue Impfangebot präsentiert hatte, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

Stellte das neue Impftram vor: Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). Foto: Ela Çelik

Am Zürcher Bellevue hat am Dienstagmittag das Impftram eine turbulente Premiere erlebt. Eine halbe Stunde, nachdem Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) unter strenger Polizeibewachung über das neue Angebot informiert hatte, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem älteren Herrn und einem Angestellten einer privaten Sicherheitsfirma, die für die Sicherheit des Trams sorgt.

Der Mann, der lautstark über das Impftram geschimpft hatte, wäre laut Zeugen in seinem Furor beinahe unter ein ausfahrendes Tram geraten, weshalb ihn ein Wachmann zurückgerissen habe. Dafür soll er sich mit einem Faustschlag revanchiert haben.

Kurz darauf fuhr die Polizei mit quietschenden Reifen vor und führte den Mann in Handschellen ab. Schon vor diesem Zwischenfall hatte ein anderer Mann aus dem offenen Auto mit einem imaginären Gewehr auf die Angestellten des Impftrams gezielt und gedroht, er komme morgen wieder.

550 Pikse am Tag

Trotz Zwischenfall hat das erste Impftram am Dienstag seinen Betrieb aufgenommen. Pro Tag können sich dort bis zu 550 Personen impfen lassen, allerdings nicht während der Fahrt.

Ab sofort in Zürich unterwegs: Das Impftram fährt erstmals am Bellevue vor. Foto: Ela Çelik

Das Impftram geht überall dorthin, wo ein Tram abgestellt werden kann. Die ersten Impfungen wurden am Dienstagnachmittag am Bellevue am See gesetzt, am Mittwoch geht es weiter an den Hardplatz und dann immer für einen halben Tag in ein anderes Quartier.

Stadt und Kanton wollen es den Impfwilligen so einfach wie möglich machen, nach dem Motto «Jede Impfung zählt». Wer sich jetzt impfen lasse, sei tendenziell eher ungeduldig, sagte SVP-Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli vor den Medien.

«Die Leute wollen nicht auf einen Termin warten.» Deshalb seien Angebote wie dieses Impftram oder der Impfbus so wichtig. Hier würden sich Leute impfen lassen, die das sonst vielleicht nicht gemacht hätten. «Je mehr Leute sich hier impfen lassen, desto schneller gibt es wieder ein Fondue-Tram.»

Erholen im Tramsitz

In Fahrt ist das Impftram allerdings nur zwischen den einzelnen Stationen, nicht während des Impfens an sich. Vom Aufbau her ist es denn auch ein normales Impfzentrum: Nach den Empfangstheken folgen sechs Impfplätze mit Vorhängen und danach die Erholung im Tramsitz.

Die Spritzen werden etwas abgetrennt vom Publikumsverkehr aufgezogen. Jeweils kurz vor den Einsätzen wird der Moderna-Impfstoff ins Tram gebracht.

Das Impftram steht aktuell von Montag bis Samstag jeweils bis 19.30 Uhr offen. Stadt und Kanton sind überzeugt, dass das zusätzliche Angebot gut genutzt wird. Die Nachfrage nach der Impfung hat in den vergangenen Wochen wieder merklich angezogen, die Zertifikatspflicht wird diese Entwicklung voraussichtlich noch verstärken.

Im Kanton Zürich wurde am Wochenende die 1 Millionste Impfung verabreicht. 75 Prozent der über 16-Jährigen sind doppelt geimpft. Die Situation in den Spitälern ist aber nach wie vor angespannt. Das Durchschnittsalter der Covid-Patienten im Spital liegt bei 53 Jahren.

