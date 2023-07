Tätlichkeiten auf Coop-Parkplatz – Zwölf Personen nach Schlägerei in Dietlikon festgenommen Am frühen Sonntagmorgen kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Ein Mann wurde schwer am Kopf verletzt. Astrit Abazi

Die genauen Umstände der Auseinandersetzung sind noch unklar. Symbolbild: Kantonspolizei Zürich

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde am frühen Sonntagmorgen in Dietlikon ein Mann schwer am Kopf verletzt. Zwölf Personen wurden festgenommen, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Kurz nach 4.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Coop Industriestrasse, gegenüber McDonald’s und Face Club, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 19-jähriger Mann erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht.

Die rasch eintreffenden Kantonspolizisten nahmen insgesamt zwölf Männer im Alter von 16 bis 26 Jahren fest. Einer der Festgenommenen stammt aus Montenegro, die anderen elf Männer besitzen die Schweizer Staatsbürgerschaft. Sie sind in den Kantonen Solothurn, Aargau, Luzern, Zug, Bern und Uri wohnhaft.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Personen, welche sachdienliche Angaben zum Vorgang machen können, sollen sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung setzen.

